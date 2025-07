Mladí archeológovia rozvíjajú svoje zručnosti v areáli Kelemantie

Iža 7. júla (TASR) - Rozvíjať odborné zručnosti mladých archeológov priamo v teréne je cieľom letnej školy archeológie Kelemantia 2025. V priestoroch rímskeho vojenského tábora v Iži v okrese Komárno ju organizuje Katedra klasickej archeológie Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Letná škola je otvorená v dvoch turnusoch. Prvý trval do 2. júla, druhý sa začal v pondelok a potrvá do 16. júla, informovala Miroslava Daňová z Trnavskej univerzity.



Študenti počas letnej školy pracujú na systematickom výskume rímskeho tábora a pokračujú vo výskume rímskych kúpeľov v areáli pevnosti. Súčasťou praktického vzdelávania je aj oboznámenie sa s dokumentačnými technikami či spoznávanie archeologického materiálu. Účastníci sa zároveň aktívne podieľajú aj na sprievodcovskej činnosti v priestore múzea pod holým nebom.



Program letnej školy dopĺňajú odborné prednášky, workshopy, diskusie a exkurzie. Medzinárodný charakter podujatia vytvára priestor na výmenu skúseností, kultúrnu spoluprácu a nadväzovanie nových kontaktov medzi účastníkmi z krajín V4.



Rímsky vojenský tábor Kelemantia v Iži sa nachádza sedem kilometrov východne od Komárna. Kastel bol jedinou rímskou limitnou pevnosťou, ktorá bola na tomto úseku hraníc predsunutá na ľavú stranu Dunaja. Tábor patril do rozsiahleho hraničného pevnostného systému limes Romanus, ktorý budovali Rimania na ochranu provincií proti útokom Germánov zo severu.



Drevozemný tábor v Iži postavili Rimania za vlády cisára Marka Aurélia v 2. storočí v období tzv. markomanských vojen. Tábor zanikol krátko po germánskom útoku v roku 179. Stavba zanikla pravdepodobne požiarom okolo polovice 3. storočia. Mohutne opevnená pevnosť zaberala plochu vyše troch hektárov. Z bývalého tábora sa dodnes zachovali iba zvyšky základových múrov, ktorých značná časť padla za obeť ťažbe stavebného kameňa.



Areál rímskeho vojenského tábora je od roku 1957 pamiatkovo chránený a od roku 1991 je národnou kultúrnou pamiatkou. V roku 2021 bol zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO. V súčasnosti má podobu múzea v prírode a pre návštevníkov je celoročne prístupný.