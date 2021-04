Mladí autori sa môžu zapojiť do 56. ročníka súťaže Literárny Kežmarok

Kežmarok 13. apríla (TASR) - V Kežmarku odštartoval 56. ročník najstaršej autorskej literárnej súťaže pre deti a mládež na Slovensku. TASR o tom informovala Barbora Sosková z oddelenia komunikácie a propagácie mesta s tým, že žiaci zo základných a stredných škôl môžu svoje práce posielať do 30. júna.



Literárny Kežmarok bol pôvodne Hviezdoslavovým Kežmarkom. Prvý ročník sa začal písať v roku 1966. Jeho súčasťou je celoslovenská literárna súťaž žiakov základných a stredných škôl na Slovensku a slovenských žiakov žijúcich v zahraničí. Mladí autori zasielajú prozaické a poetické práce na ľubovoľnú tému. „Do súťaže môžu svoje diela posielať debutanti, ale aj neprofesionálni spisovatelia, básnici, poetky či textári piesní,“ uviedla vedúca oddelenia kultúry v Kežmarku Barbora Kaprálová.



Ambasádorkou na tento rok sa stala spisovateľka a novinárka Tamara Šimončíková Heribanová. Práce bude hodnotiť odborná porota, ktorú povedú spisovatelia Daniel Hevier a Monika Kompaníková, víťazi Literárneho Kežmarku spred rokov. Okrem nich do poroty zasadnú Valentín Šefčík, Jozef Brunclík, Dana Jánošíková a Júlia Čurillová.



Ako ozrejmila Sosková, súťažiaci môžu poslať dve až päť vlastných básní alebo najviac tri prozaické útvary v rozsahu maximálne piatich normovaných strán, ktoré neboli publikované ani zaslané do inej súťaže. Každú prácu musia označiť samostatným úvodným listom, na ktorý uvedú svoje údaje. Texty posielané hromadne zo škôl porota posúdi len vtedy, ak škola priloží zápis o víťazoch školského kola. Práce je potrebné zaslať elektronicky na LK@literarnykezmarok.sk. Uzávierka súťaže je 30. júna.



Vyhodnotenie súťaže sa podľa Soskovej uskutoční v septembri. Keď to pandemická situácia a s ňou spojené nariadenia umožnia, víťazi budú pozvaní na trojdňový pobyt do Kežmarku. Zúčastnia sa na sprievodnom programe, besedách s porotou a dielňach tvorivého písania. Sosková priblížila, že do tvorivých dielní sa budú môcť zapojiť nielen ocenení autori, ale aj tí, ktorí sa do súťaže prihlásia odoslaním svojich prác. Tento ročník Literárneho Kežmarku je venovaný aj 100. výročiu úmrtia Pavla Országha Hviezdoslava a 230. výročiu narodenia a 150. výročiu úmrtia Jána Chalupku.