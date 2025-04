Mladí bádatelia sa v Nitre zišli na žiackej vedeckej konferencii

Nitra 16. apríla (TASR) - Desiatky detí z celého Slovenska i Českej republiky sa v stredu zišli na Univerzite Konštantína Filozofa (UKF) v Nitre na Žiackej vedeckej ekologickej konferencii ŽIVEKO 2025. Ako uviedli organizátori, deti na nej prezentujú výsledky svojho vlastného vedeckého bádania v oblasti ekológie a prírodovedného skúmania.



Tento rok sa na konferenciu prihlásilo 84 detí v 33 žiackych tímoch, aby predstavili výsledky svojho výskumu v tematických sekciách, ktoré sa zaoberajú hodnotou a ochranou prírody, problémami životného prostredia, ochranou zdravia i prírodnými javmi a zákonitosťami. „Toto podujatie je výnimočné tým, že hlavnými rečníkmi sú žiaci základných škôl a nižších ročníkov osemročných gymnázií, ktorí naozaj bádajú, skúmajú a publikujú. ŽIVEKO je miestom, kde sa rodia prvé vedecké objavy budúcich vedcov, a to v témach, ktoré dnes hýbu svetom. Sú to ochrana prírody, klimatická zmena, ekologická stopa, zdravý životný štýl, ale aj fascinujúce prírodné javy,“ priblížila Ľubomíra Valovičová z UKF.



Zároveň zdôraznila, že žiacka konferencia neponúka formálne prednášky, ale skutočné kreatívne a autentické vystúpenia detí, ktoré majú čo povedať. „ŽIVEKO spája to najlepšie z vedy, detskej zvedavosti a spoločenskej angažovanosti. Deti tu neriešia len školské úlohy, ale skúmajú nelegálne skládky, merajú ekologickú stopu svojej školy, vymýšľajú ekologické zlepšováky do domácnosti či navrhujú náučné chodníky v prírode,“ vysvetlila Valovičová.