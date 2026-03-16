Mladí Banskobystričania sa stretli so svojím zástupcom na pôde OSN
Pre účastníkov stretnutia pripravil workshop, v ktorom mali možnosť porozumieť, ako funguje OSN.
Autor TASR
Banská Bystrica 16. marca (TASR) - Témam diplomacie a participácie mladých ľudí sa venovalo pondelkové stretnutie mládežníckeho delegáta Organizácie Spojených národov (OSN) Filipa Lepieša s členmi Mestského mládežníckeho parlamentu Banská Bystrica v banskobystrickom Centre mladých. Informovala o tom koordinátorka práce s mládežou na Mestskom úrade v Banskej Bystrici Michaela Dvorská.
Ako uviedla, Lepieš prišiel do Banskej Bystrice na pozvanie regionálneho zastúpenia Národného inštitútu vzdelávania a mládeže s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a mesta Banská Bystrica. „Mládežnícky delegát SR pri OSN sa stretol so zástupcami krajského a mestského mládežníckeho parlamentu, aby mladým ľuďom predstavil fungovanie svojej pozície v rámci OSN. Jednou z jeho úloh je zastupovať záujmy slovenskej mládeže na pôde OSN a tiež prinášať témy z oblasti diplomacie, ľudských práv a participácie do regiónov Slovenska,“ priblížila Dvorská.
Pre účastníkov stretnutia pripravil podľa jej slov workshop, v ktorom mali možnosť porozumieť, ako funguje OSN, akú má štruktúru či akým témam sa venuje. Taktiež sa venovali tomu, aká je jeho úloha ako mládežníckeho delegáta SR pri OSN, či témam diplomacie a participácie mladých ľudí. Mladým ľuďom takisto priblížil, ako sa sami môžu stať mládežníckymi delegátmi OSN. „Jeho mandát je dvojročný a inšpiroval mladých ľudí, aby sa zaujímali o túto pozíciu,“ dodala Dvorská.
