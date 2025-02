Mladí čitatelia sa môžu opäť zapojiť do súťaže Vráťme knihy do škôl

Bratislava 21. februára (TASR) - Materské, základné a stredné školy na Slovensku sa môžu opäť zapájať do čitateľského projektu Vráťme knihy do škôl. Jeho cieľom je nielen motivovať deti, žiakov a študentov k čítaniu, ale aj vyjadreniu myšlienok písaním. Uzávierka súťaže je 15. apríla. TASR o tom informovali z Bratislavského samosprávneho kraja (BSK), ktorý je spolu s ostatnými krajmi organizátorom v poradí 13. ročníka súťaže.



"Informácie sa na nás valia zo všetkých strán, no často sú povrchné a chaotické. Knihy sú oproti tomu jedinečné. Ponúkajú hlboké sústredenie, rozvíjajú slovnú zásobu, fantáziu a kritické myslenie. V knihách nájdeme množstvo odpovedí. Navyše, ich vôňa a samotný dotyk papiera vytvárajú jedinečný zážitok, ktorý digitálny svet nenahradí," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba.



Podmienkou súťaže je prečítať si ľubovoľnú knihu a napísať o nej krátky referát v rozsahu maximálne dve strany. Čitateľ v ňom objasní, prečo si vybral práve danú knihu a čo mu dielo prinieslo. Škôlkari nakreslia obrázok s pomocou učiteľa či rodiča. Žiaci prvého stupňa základných škôl môžu poslať text, obrázok alebo oboje.



Súčasťou súťaže je opäť aj kategória zameraná na autorské písanie poviedok. Tie sa vyhodnocujú každý mesiac, vždy na vopred vypísanú tému. Maximálny rozsah je 10.000 znakov.



Víťazi súťaže budú vyžrebovaní z poslaných príspevkov od čítajúcich v jednotlivých kategóriách. Zároveň bude ocenená aj najaktívnejšia škola a Knižní anjeli. Na túto cenu navrhujú žiaci či študenti knihovníka, učiteľa slovenského jazyka či vychovávateľa, ktorý u nich podporuje záujem o čítanie.



Súťaž organizuje BSK v spolupráci s Malokarpatskou knižnicou, občianskym združením Učenie s úsmevom, Spisopriatelia a ďalšími samosprávnymi krajmi na Slovensku. Bližšie informácie aj formuláre sú zverejnené na webe www.vratmeknihydoskol.sk.