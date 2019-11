Mladí enviroreportéri tvorili videoreportáže na najväčšom workshope

Trenčín 27. novembra (TASR) – Viac ako pol stovky mladých reportérov pre životné prostredie z 12 škôl z celého Slovenska sa stretlo v stredu v Trenčíne na historicky najväčšom celodennom workshope. Zdokonaľovali sa v tvorbe videoreportáží a zároveň navrhovali konkrétne riešenia pre lepšiu kvalitu života v centre mesta.



„Úlohou všetkých tímov bolo natočiť, postrihať a publikovať minútové video na jednu zo štyroch lokálnych tém. Účasť bola väčšia, ako sme predpokladali, sfinalizovať sa podarilo osem reportáží,“ uviedla koordinátorka programu Klaudia Medalová.



Reportáže sa podľa nej venujú témam ako chýbajúce koše na triedený zber, zadržiavanie dažďovej vody v meste (vrátane riešenia parkovacích plôch), zdieľané bicykle a zeleň v centre. S reportérmi spolupracovala aj trenčianska radnica, vyjadrenia do reportáží získali priamo od pracovníkov úradu. Rovnaké témy reportéri spracovali aj do fotoreportáží.



Fotografie s krátkymi príbehmi a reportážne videá reportéri publikovali na sociálnych sieťach a následne ich s lektormi konzultovali. „Prvým krokom pre udržateľné Slovensko je všímať si svoje bezprostredné okolie a ak nie sme s niečím spokojní, snažiť sa to zmeniť. Napríklad prostredníctvom publikovaného príspevku s fotkou či videom na sociálnych sieťach. Tímu mladých reportérok zo Základnej školy Jána Palárika v Majcichove sa napríklad v marci 2019 podarilo dosiahnuť, že obec dala odstrániť čiernu skládku do dvoch týždňov od publikovania príspevku,“ priblížila Medalová.







Workshop je jednou z aktivít projektu OBJEKTív 21. Do apríla 2020 pripraví Centrum environmentálnych aktivít Trenčín päť edukačných videí s výučbovými programami, ktoré rozvíjajú dôležité zručnosti pre 21. storočie. Organizátori chcú povzbudiť mladú generáciu, aby pocit frustrácie a obavy z budúcnosti nahradila aktivizmom.