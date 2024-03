Mladí folkloristi vynesú v Nitre Morenu a privítajú jar

Nitra 20. marca (TASR) - Vystúpenia folklórnych súborov i vynášanie Moreny budú v Nitre symbolickou rozlúčkou so zimou. Podujatie Sviatky jari sa bude konať 24. marca od 15.30 h v aule Univerzity Konštantína Filozofa (UKF) i na neďalekom nábreží rieky Nitry.



Ako informovali organizátori, v hlavnom programe sa predstavia folklórne súbory z Centra voľného času Domino a Detský folklórny súbor Leváranek z Veľkých Levár. "Program vyvrcholí tradičným sprievodom s Morenou k rieke, symbolickou rozlúčkou so zimou a vítaním jari," uviedla nitrianska radnica.



Mestský úrad zároveň pripomenul, že si podujatie vyžiada aj krátkodobé uzavretie komunikácie. "V čase od 16.30 h do 17.30 h bude časť cesty Nábrežie mládeže uzavretá. Ide o úsek od auly UKF po Chrenovský most," informoval magistrát.