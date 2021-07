VIDEO:Mladí futbalisti naberajú skúsenosti v kempe v Trenčíne-Opatovej

Trenčín 11. júla (TASR) – Chlapci a dievčatá od šesť do 15 rokov získavajú počas dvoch prázdninových týždňov futbalové zručnosti v dennom futbalovom kempe v Trenčíne-Opatovej. Skúsení tréneri pre nich pripravili dvojfázový tréning, súťaže i turnaje.



Podľa trénera Romana Remenára sa prvý týždeň venovali mladším žiakom a po nich pripravili kemp pre starších žiakov. "Pre mňa osobne je to dobrý pocit, nájsť si čas popri práci a venovať sa mladým. Hrával som futbal, takže viem, čo im ponúknuť," povedal Remenár.







"Myslím si, že sa na kempe dosť naučia. Všetci sú šikovní, ale niektorí samozrejme vynikajú. A uvidíme, kam to dotiahnu," podotkol futbalový tréner.



Tréningový deň sa začína o 8.45 h. "Dáme si rozcvičku, potom pripravíme ihriská a trénujeme. Sme traja tréneri a snažíme sa im ukazovať prácu s loptou, hádzanie autov a veci, ktoré budú potrebovať do budúcna," vysvetlil Remenár.