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Mladí interpreti sa môžu prihlasovať do súťaže Trnavský tón
Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním videozáznamu svojho speváckeho výkonu.
Autor TASR
Trnava 14. júla (TASR) - Mladí interpreti vo veku od šesť do 15 rokov, ktorí majú trvalé bydlisko alebo navštevujú školu v Trnavskom kraji, sa môžu do 20. septembra prihlasovať do druhého ročníka speváckej súťaže s názvom Trnavský tón. TASR o tom informovali organizátori podujatia z občianskeho združenia Mariánska sála.
„Chceme dať deťom priestor vyniknúť a ukázať, že v našom kraji máme množstvo skrytých talentov. Minulý ročník nám ukázal, že záujem o hudbu a spev u detí neustále rastie,“ povedal zakladateľ súťaže Michal Lipovský.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním videozáznamu svojho speváckeho výkonu. Odborná porota vyberie najlepších z nich. Galaprogram s finalistami sa uskutoční 25. októbra v Mariánskej sále v Trnave.
„Chceme dať deťom priestor vyniknúť a ukázať, že v našom kraji máme množstvo skrytých talentov. Minulý ročník nám ukázal, že záujem o hudbu a spev u detí neustále rastie,“ povedal zakladateľ súťaže Michal Lipovský.
Záujemcovia sa môžu prihlásiť zaslaním videozáznamu svojho speváckeho výkonu. Odborná porota vyberie najlepších z nich. Galaprogram s finalistami sa uskutoční 25. októbra v Mariánskej sále v Trnave.