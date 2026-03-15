Mladí kaderníci a kozmetici z košickej SOŠ pomáhajú seniorom
K ich nezištnej činnosti patrí strihanie a úprava vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž rúk, manikúra či líčenie.
Autor TASR
Košice 15. marca (TASR) - O tom, že škola nie je len o získavaní vedomostí či zručností, ale jej súčasťou môže byť aj angažovanosť a pomoc druhým, svedčia aktivity Strednej odbornej školy (SOŠ) beauty služieb v Košiciach. Súčasťou dobrovoľníckej činnosti jej študentov je návšteva košických sociálnych domovov a zariadení pre seniorov, kde pod dohľadom majstrov odborného výcviku poskytujú klientom kadernícke a kozmetické služby.
K ich nezištnej činnosti patrí strihanie a úprava vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž rúk, manikúra či líčenie. Deje sa tak dobrovoľne v rámci odborného výcviku a odbornej praxe. „Žiaci nielenže pracujú, ale hlavne sa rozvíjajú osobnostne a ľudsky, pretože vidia, že tá komunikácia medzi generáciami je dôležitá a nie je jednoduchá. Ide o služby, pre ktoré si títo klienti k nám z nejakého dôvodu nemôžu prísť, a zároveň im to zlepší a spríjemní deň,“ uviedla pre TASR riaditeľka SOŠ na Gemerskej ulici Zuzana Liptáková.
Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb so záujmom o organizáciu tzv. beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. „Vždy, keď prídeme k seniorom, tak mám pocit, akoby sa na chvíľu ten čas zastavil. Im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo milé slovko a oni sa rozžiaria a celý deň sa im zlepší. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší a sú vďační,“ povedala pre TASR študentka SOŠ Laura Gregová. Dobrovoľníctvo podľa nej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
Stretnutia budúcich kaderníkov a kozmetikov so staršími ľuďmi, neraz aj imobilnými, sa môžu stať aj silnými dojímavými zážitkami. „Seniori si veľmi vážia, keď tam prídeme. Aj tým, že nie každý z nich má ešte rodinu, veľakrát mi povedali, že by chceli mať takú vnučku, hovoria nám o svojich príbehoch. Určite to zahreje pri srdci a cítite, že ste im pomohli aspoň takto, že ste im uľavili od bolesti masážou rúk alebo pomohli s vlasmi. Aj oni sa potom cítia lepšie, keď sú viac upravení, a dodá im to aj sebavedomie, že nie sú zabudnutí,“ zhodnotila študentka Bianka Gánóci.
Ako priblížila učiteľka SOŠ Erika Fertaľová, od skončenia pandémie COVID-19 sa do dobrovoľníctva priamo v sociálnych domovoch zapojilo viac ako 150 študentov. Ich dobrovoľníctvo v oblasti beauty služieb prijalo viac ako 400 seniorov. Škola spolupracuje s košickými zariadeniami Arcus a Via Lux, Domom pokojnej staroby A. F. Colbrieho či Zariadením opatrovateľskej služby Laborecká.
Za dobrovoľnícku činnosť pre seniorov vlani získala SOŠ krajskú cenu Srdce pre každého, ako aj štvrtý národný titul Angažovaná škola a nomináciu na medzinárodnú cenu Regional Service - Learning Award.
K ich nezištnej činnosti patrí strihanie a úprava vlasov, zastrihávanie brady a fúzov, masáž rúk, manikúra či líčenie. Deje sa tak dobrovoľne v rámci odborného výcviku a odbornej praxe. „Žiaci nielenže pracujú, ale hlavne sa rozvíjajú osobnostne a ľudsky, pretože vidia, že tá komunikácia medzi generáciami je dôležitá a nie je jednoduchá. Ide o služby, pre ktoré si títo klienti k nám z nejakého dôvodu nemôžu prísť, a zároveň im to zlepší a spríjemní deň,“ uviedla pre TASR riaditeľka SOŠ na Gemerskej ulici Zuzana Liptáková.
Na školu sa obracajú zariadenia sociálnych služieb so záujmom o organizáciu tzv. beauty dní pre seniorov, ktorým často chýba väčší spoločenský kontakt, osobitne s mladými ľuďmi. „Vždy, keď prídeme k seniorom, tak mám pocit, akoby sa na chvíľu ten čas zastavil. Im stačí napríklad jeden malý úsmev alebo milé slovko a oni sa rozžiaria a celý deň sa im zlepší. Vidno, že to, čo robíme, má zmysel, pretože ich to aj teší a sú vďační,“ povedala pre TASR študentka SOŠ Laura Gregová. Dobrovoľníctvo podľa nej učí byť ľudskejším, citlivejším a všímavejším.
Stretnutia budúcich kaderníkov a kozmetikov so staršími ľuďmi, neraz aj imobilnými, sa môžu stať aj silnými dojímavými zážitkami. „Seniori si veľmi vážia, keď tam prídeme. Aj tým, že nie každý z nich má ešte rodinu, veľakrát mi povedali, že by chceli mať takú vnučku, hovoria nám o svojich príbehoch. Určite to zahreje pri srdci a cítite, že ste im pomohli aspoň takto, že ste im uľavili od bolesti masážou rúk alebo pomohli s vlasmi. Aj oni sa potom cítia lepšie, keď sú viac upravení, a dodá im to aj sebavedomie, že nie sú zabudnutí,“ zhodnotila študentka Bianka Gánóci.
Ako priblížila učiteľka SOŠ Erika Fertaľová, od skončenia pandémie COVID-19 sa do dobrovoľníctva priamo v sociálnych domovoch zapojilo viac ako 150 študentov. Ich dobrovoľníctvo v oblasti beauty služieb prijalo viac ako 400 seniorov. Škola spolupracuje s košickými zariadeniami Arcus a Via Lux, Domom pokojnej staroby A. F. Colbrieho či Zariadením opatrovateľskej služby Laborecká.
Za dobrovoľnícku činnosť pre seniorov vlani získala SOŠ krajskú cenu Srdce pre každého, ako aj štvrtý národný titul Angažovaná škola a nomináciu na medzinárodnú cenu Regional Service - Learning Award.