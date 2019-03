Mladí kresťania sa stretnú pod Zoborom na Diecéznom stretnutí mládeže

Aktivity budú sústredené najmä do nitrianskych kostolov v centre mesta a časť i do Divadla Andreja Bagara.

Nitra 29. marca (TASR) – Mladí kresťania sa zídu v Nitre na Diecéznom stretnutí mládeže P.S. 2019 – Pretvárame svet. Stretnutie sa uskutoční od 5. do 7. apríla. Aktivity budú sústredené najmä do nitrianskych kostolov v centre mesta a časť i do Divadla Andreja Bagara.



Sväté omše, modlitby, adorácia, svedectvá, hudobné vstupy, osobné rozhovory či workshopy budú sústredené v Piaristickom kostole svätého Ladislava, v kostolíku svätého Michala Na Vŕšku, v kláštornom kostole na Farskej ulici a v hradnej Katedrále, informoval hovorca Biskupstva Nitra Miroslav Lyko. V divadle si v sobotu 6. apríla popoludní budú môcť účastníci stretnutia pozrieť divadelné predstavenie Spomeň si na mňa v podaní žiakov miestneho cirkevného Gymnázia svätého Cyrila a Metoda. Následne sa budú môcť zúčastniť na evanjelizačnom večere s názvom Pretvárame Svet 2019 alebo Priamo do Srdca.



Záštitu nad podujatím prevzal nitriansky biskup Viliam Judák, ktorý bude v spoločenstve mladých kresťanov počas celého víkendu. V nedeľu 7. apríla bude v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma predsedať svätej omši.