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Mladí kuchári v Nitre súťažili pod dohľadom michelinského šéfkuchára
Súťaž Trophée Mille založil francúzsky šéfkuchár Philippe Mille v roku 2013.
Autor TASR
Nitra 19. novembra (TASR) - Mladé gastronomické talenty z Nitrianskeho kraja si zmerali sily v medzinárodnej súťaži Trophée Mille Slovakia. Jej druhý ročník na Slovensku sa uskutočnil v priestoroch Spojenej školy v Nitre za účasti francúzskeho šéfkuchára Philippa Milleho, držiteľa dvoch michelinských hviezd a zakladateľa súťaže.
Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), súťaž je zameraná na podporu mladých talentov v oblasti gastronómie a hotelierstva. Dvojčlenné tímy študentov stredných odborných škôl pripravovali slaný a sladký pokrm. Pri tvorbe menu museli povinne použiť štyri lokálne suroviny pochádzajúce z nitrianskeho regiónu. Okrem muflónieho chrbta to boli zemiaky, vlašské orechy a jablká odrody Golden Delicious.
Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota zložená z osobností slovenskej gastronómie. Jej predsedom a odborným garantom bol šéfkuchár Roman Borovský, ktorý vedie reštauráciu vo Vrábľoch. „Víťazmi sa stali Nina Chrenová a Tomáš Kysler z hostiteľskej Spojenej školy v Nitre. Získali tak možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále Trophée Mille International, ktoré sa uskutoční začiatkom apríla 2027 vo francúzskom Remeši,“ uviedol NSK.
Druhé miesto obsadili Vanessa Čimová a Alexander Rigó zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Tretí skončili Cintia Munková a Kristóf Rigó zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne.
Súťaž Trophée Mille založil francúzsky šéfkuchár Philippe Mille v roku 2013. Každoročne sa koná vo francúzskom regióne Grand Est. Na Slovensko ju priniesla iniciatíva NSK v spolupráci so Spojenou školou v Nitre.
Ako informoval Nitriansky samosprávny kraj (NSK), súťaž je zameraná na podporu mladých talentov v oblasti gastronómie a hotelierstva. Dvojčlenné tímy študentov stredných odborných škôl pripravovali slaný a sladký pokrm. Pri tvorbe menu museli povinne použiť štyri lokálne suroviny pochádzajúce z nitrianskeho regiónu. Okrem muflónieho chrbta to boli zemiaky, vlašské orechy a jablká odrody Golden Delicious.
Výkony súťažiacich hodnotila odborná porota zložená z osobností slovenskej gastronómie. Jej predsedom a odborným garantom bol šéfkuchár Roman Borovský, ktorý vedie reštauráciu vo Vrábľoch. „Víťazmi sa stali Nina Chrenová a Tomáš Kysler z hostiteľskej Spojenej školy v Nitre. Získali tak možnosť reprezentovať Slovensko na medzinárodnom finále Trophée Mille International, ktoré sa uskutoční začiatkom apríla 2027 vo francúzskom Remeši,“ uviedol NSK.
Druhé miesto obsadili Vanessa Čimová a Alexander Rigó zo Strednej odbornej školy hotelových služieb a obchodu v Nových Zámkoch. Tretí skončili Cintia Munková a Kristóf Rigó zo Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Komárne.
Súťaž Trophée Mille založil francúzsky šéfkuchár Philippe Mille v roku 2013. Každoročne sa koná vo francúzskom regióne Grand Est. Na Slovensko ju priniesla iniciatíva NSK v spolupráci so Spojenou školou v Nitre.