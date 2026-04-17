V Modrom Kameni pribudli mladí ľudia, je to kvôli výstavbe
Autor TASR
Modrý Kameň 17. apríla (TASR) - Modrý Kameň vo Veľkokrtíšskom okrese je jedno z mála miest na Slovensku, ktorému v posledných rokoch narástol počet obyvateľov. TASR to povedala primátorka Mária Bednárová s tým, že samospráva sa o to postarala vybudovaním nového sídliska s bytovými domami.
Spresnila, že noví ľudia tak do mesta prichádzajú za bytmi. Počet obyvateľov Modrého Kameňa tak podľa nej počas posledných desiatich až pätnástich rokov stúpol o približne 300. „Pre také malé mesto ako sme my je to významné číslo,“ objasnila.
Ako ďalej uviedla, mesto má 73 bytov. Okrem toho stavia bytové domy v Modrom Kameni aj súkromná firma. Do nich prišli podľa primátorky väčšinou mladé rodiny. Spomenula, že pre mestské byty majú v súčasnosti poradovník. Záujemcovia na bývanie čakajú a je to forma sociálneho bývania. Poznamenala, že nájomné je pre začínajúce rodiny zvýhodnené.
Bednárová dodala, že Modrý Kameň roky trpel tým, že v ňom bol zákaz novej výstavby. Súviselo to s tým, že v ňom bolo chránené ložiskové územie pre baňu. „Tá síce pred pár rokmi skončila, chránené ložiskové územie však ostalo. Vlani sme začali konať, aby toto chránené územie zrušili, čo sa aj podarilo,“ zdôraznila. V tomto roku tak chcú pracovať na zmene územného plánu, aby sa mohla v meste rozvinúť výstavba nových rodinných domov.
V súčasnosti má mesto na juhu stredného Slovenku 1640 obyvateľov a pre byty do neho pribúdajú aj mladí ľudia. V minulosti však podľa Bednárovej mali väčšinou starších občanov. Spôsoboval to fakt, že v meste nebola povolená výstavba. „Mládež odchádzala za prácou, aj za bývaním a ostávali tu väčšinou potom tí pôvodní, starší ľudia,“ reagovala.
