Mladí ľudia môžu nájsť psychologickú pomoc v Klube Machovisko

Bratislava 3. apríla (TASR) - Mladí ľudia môžu nájsť psychologickú pomoc a podporu v nízkoprahovom Klube Machovisko v Bratislave, ktoré sa v stredu po rekonštrukcii opäť otvorilo. TASR o tom informovala Frederika Hazéová z Občianskeho združenia (OZ) IPčko, ktoré za projektom stojí. Klub prešiel v posledných mesiacoch zmenami, aby lepšie reagoval na potreby mladých.



"Za posledné tri roky sme tu v neformálnom prostredí poskytli 21.756 pomáhajúcich a krízových intervencií," uviedla vedúca klubu Katarína Vincová. Hlavnou cieľovou skupinou sú mladí ľudia od 15 do 25 rokov. Otvorený a prístupný bezplatne a anonymne je od stredy do soboty, v čase od 15.00 h do večerných hodín. Aktuálne v ňom pôsobí aj šesť psychológov.



Združenie priblížilo, že priestory klubu si vyžadovali nevyhnutnú rekonštrukciu a psychológovia sa to rozhodli využiť ako príležitosť na zmenu. "Niekoľko týždňov sme zbierali podnety od mladých ľudí, ktorí nás navštevujú, aby sme zistili, aký klub by mali radi oni. Pre mladých je totiž veľmi dôležité, aby mali na výber z možností, ktoré sú pre nich relevantné, a aby boli súčasťou rozhodovania o tom, čo sa ich týka. Inak si k tomu nevytvoria vzťah," ozrejmil riaditeľ OZ IPčko Marek Madro.



IPčko podotklo, že v minulom roku sa psychológovia v klube stretávali najmä s témou sebapoškodzovania, s myšlienkami na ukončenie života či s témami identity, vzťahov a šikany. Znovuotvorenie sprevádzal aj úvodný program pre verejnosť s koncertom či diskusiou.