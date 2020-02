Mladí ľudia opäť pomôžu samosprávam pri riešení problémov s vodou

Banská Bystrica 24. februára (TASR) - Samosprávam, občianskym združeniam či firmám pomôžu aj tento rok mladí riešitelia vo veku od 18 do 30 rokov s problémami s hospodárením s vodou. Nadácia Ekopolis, ktorá je vyhlasovateľkou súťaže Pre vodu, už nominovala desať modelových situácií navrhnutých mladými ľuďmi, ktoré sa týkajú sucha, prevencie povodní či zadržiavania vody.



Hlavnou ambíciou súťaže je prepájať nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú riešenia konkrétnych problémov s vodou. „V piatom ročníku súťaže hľadajú riešenie problémov najmä samosprávy miest a obcí. Od mladých odborníkov a študentov očakávajú nápady, čo robiť s prebytočnou zrážkovou vodou, ktorá zaplavuje ulice a zastavané časti sídiel, ale aj pomoc pri zatraktívnení verejných priestorov, pri výveroch vody či v minulosti zregulovaných vodných tokoch," uviedla pre TASR programová manažérka súťaže Pre vodu Martina Paulíková.



„V nasledujúcich týždňoch organizátori oslovia univerzity a vysoké školy s cieľom vytvoriť niekoľko študentských školských tímov. Následne im budú pridelené problémové situácie na riešenie. Mladí ľudia sa však môžu zapojiť do súťaže aj samostatne, prípadne so svojimi kolegami v tzv. otvorenej kategórii, kde môžu okrem situácií nominovaných samosprávami či občianskymi združeniami prísť aj s vlastnými riešeniami alebo prihlásiť svoju semestrálnu či diplomovú prácu," doplnila Paulíková.



Uzávierka študentských prác bude 30. septembra. Do finále v rámci otvorenej kategórie postúpia najlepšie projekty, ktoré budú autori prezentovať pred odbornou porotou. Do finále v kategórii študentských školských tímov postupujú automaticky všetky riešenia od tímov. Víťaz získa 1000 eur. Druhé a tretie miesto budú ocenené finančnou odmenou 500 a 200 eur. Najlepší študentský tím získa 1000 eur.