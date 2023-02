Mladí ľudia z bratislavskej ubytovne Fortuna získajú nové zručnosti

Bratislava 11. februára (TASR) - Mladí ľudia z mestskej ubytovne Fortuna v Bratislave sa budú učiť zručnostiam 21. storočia. Umožní im to trojročný vzdelávací program Budúcnosť INAK. Jeho cieľom je podporiť mladých v rozvoji ich potenciálu a talentu, zameriava sa najmä na mäkké a digitálne zručnosti, kreatívne myslenie a podnikavosť. Hlavné mesto a Nadácia Pontis podpísali nedávno memorandum o spolupráci.



"Dáva deťom nový rozhľad aj nové kontakty, cez ktoré môžu rásť a naučiť sa, ako naplno využiť svoj potenciál," skonštatoval Matúš Ferenčík zo sekcie sociálnych vecí bratislavského magistrátu, pod ktorú mestská ubytovňa Fortuna spadá. Teší ho, že vo vzdelávacom programe je možné pokračovať.



Hlavné mesto sa totiž prostredníctvom tejto mestskej ubytovne zapojilo do programu prvýkrát v roku 2022. Počas šiestich mesiacov bola otestovaná skrátená verzia programu. Mládež ubytovaná vo Fortune tak získala vedomosti, ktoré bude môcť využiť pri ďalšom štúdiu alebo priamo v praxi. Na základe skúseností z pilotného testovania programu prebieha program od vlaňajšej jesene už naplno.



Program je určený pre deti vo veku 11 až 15 rokov. Vlani na jeseň sa vybrala skupina detí, ktorá sa bude pravidelne dvakrát do týždňa zúčastňovať na programe. Mimoškolský program zameraný na osobný rozvoj by mali navštevovať kontinuálne počas troch rokov. Získajú zručnosti z oblasti komunikácie, dozvedia sa, ako riešiť konfliktné situácie, budú vedené k analytickému mysleniu, zlepšia si kritické myslenie a rozšíria si aj digitálne zručnosti. Do programu sú zapojení aj dobrovoľníci, vysokoškolskí študenti.



"Radi by sme spoločne s bratislavským magistrátom zabezpečili dlhodobú udržateľnosť programu avytvorili tak mladým ľuďom priestor na spoznávanie svojho talentu, zručností a potenciálu," poznamenala Miriam Šelepová, programová koordinátorka programu z Nadácie Pontis.