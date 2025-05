Mladí ľudia z Prešova sledovali a známkovali príspevky politikov

Prešov 7. mája (TASR) - Iba štyria z 21 sledovaných politikov dostali za svoje príspevky na sociálnej sieti od mladých ľudí známku lepšiu alebo rovnú trojke. Najlepšie celkové spriemerované hodnotenie bolo 1,56. Vyplýva to z doterajších výsledkov sociálneho experimentu Úradu komisára pre deti (ÚKPD) v spolupráci s členmi Parlamentu detí a mládeže (PDAM) pri ÚKPD. Ako informovali na stredajšej tlačovej konferencii v Prešove, experiment sa rozhodli zorganizovať v rámci Roka lepších vzťahov, ktorý vyhlásili, a po opakovaných apeloch na riešenie problematiky duševného zdravia detí a mládeže.



Celkovo 21 mládežníkov z PDAM vyselektovalo z každej politickej strany, ktorá v posledných voľbách do Národnej rady SR získala viac ako päť percent, troch politikov, ktorí majú najvyšší počet sledovateľov na sociálnej sieti. Od 15. marca do 15. apríla sledovali ich verejné príspevky a hodnotili ich sentiment.



Každému mládežníkovi bol náhodne pridelený jeden politik žrebovaním. Každý príspevok následne hodnotiteľ oznámkoval podľa toho, do akej miery bol pozitívny, neutrálny alebo negatívny. Snažili sa zistiť, či ich príspevok nejakým spôsobom prispieva k zlepšeniu vzťahov v spoločnosti alebo, naopak, či je vyslovene negatívny, útočný a podobne.







„Nehodnotili sme ich konkrétne obsahy, ale akú atmosféru šíria v spoločnosti. Cieľom experimentu je ukázať politikom dosah ich komunikácie na duševné zdravie detí a mládeže,“ povedal komisár pre deti Jozef Mikloško a doplnil, že vybraných 21 politikov sledujú takmer dva milióny ľudí. Politici netušili, že sú ich verejné príspevky analyzované. Táto iniciatíva mladých ľudí bude pokračovať aj v máji s tým, že už o tom budú informovaní. Na konci mesiaca bude známe, u koľkých z nich a či vôbec došlo k zlepšeniu.



„Celkové výsledky budeme referovať začiatkom júna. Zdvíhame varovný prst. Iba sedem z 21 hodnotených politikov malo známku lepšiu alebo rovnú trojke. Iba štyria mali lepšiu známku ako dvojka. Čo je podstatné, najlepšie celkové priemerné hodnotenie bolo 1,56,“ priblížil Mikloško.



Hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre pedopsychiatriu a detská psychiatrička Terézia Rosenbergerová tvrdí, že celková atmosféra v spoločnosti je napätá. „Deti preberajú situáciu v spoločnosti aj v škole medzi sebou, na sociálnych sieťach aj v rodinách. Nie každá rodina sa s deťmi rozpráva, mnohé deti si nevedia rady s informáciami, s ktorými sa stretávajú. Potom prichádzajú do ambulancií s tým, že sú depresívne, majú veľkú úzkosť a nevedia, komu majú veriť, alebo neveria už ničomu, nechce sa im žiť,“ uviedla Rosenbergerová.