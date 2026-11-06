< sekcia Regióny
Mladí medici vyzdvihli prax, ktorú získali v Rooseveltovej nemocnici
Mimoriadne pozitívne hodnotili ochotu školiteľov odovzdávať teoretické a praktické poznatky, ktorej všetci respondenti pridelili najvyšší počet bodov.
Autor TASR
Banská Bystrica 6. novembra (TASR) - Študenti, ktorí praxovali v Rooseveltovej nemocnici v Banskej Bystrici a mali možnosť zapojiť sa do práce na jednotlivých oddeleniach, vyzdvihli v hodnotení svojej praxe, za obdobie január až júl tohto roka, ochotu erudovaných zdravotníkov odovzdávať praktické skúsenosti. TASR o tom v piatok informovala hovorkyňa nemocnice Ružena Maťašeje.
Podľa nej takmer 97 percent respondentov hodnotilo celkový priebeh praxe ako výborný alebo veľmi dobrý. Nemocnica vníma vzdelávanie budúcich zdravotníkov ako jednu zo svojich priorít, ktorá nadobúda ešte väčší význam v súvislosti s jej budúcim pôsobením ako univerzitnej nemocnice.
„Zo súhrnného vyhodnotenia spätnej väzby za obdobie od januára do júla 2026 vyplýva, že 84,4 percenta respondentov udelilo celkovému priebehu praxe najvyššie hodnotenie a ďalších 12,5 percenta ho ohodnotilo ako veľmi dobrý. Na rovnakom pracovisku by prax opäť absolvovalo takmer 94 percent opýtaných. Dotazník vyplnilo 32 študentov z celkového počtu 312 študentov prihlásených cez online aplikáciu nemocnice,“ doplnila Maťašeje.
Mimoriadne pozitívne hodnotili ochotu školiteľov odovzdávať teoretické a praktické poznatky, ktorej všetci respondenti pridelili najvyšší počet bodov. Komunikáciu so školiteľom i prístup personálu pracoviska označilo za výbornú takmer 94 percent opýtaných.
Medici opisovali skúsenosti s vyšetrovaním pacientov, odoberaním anamnézy, interpretáciou výsledkov či asistovaním pri operáciách. Ocenili možnosť sledovať moderné postupy vrátane robotickej chirurgie a prepájať teoretické vedomosti s konkrétnymi prípadmi.
„Vzdelávanie budúcich generácií zdravotníckych pracovníkov vnímame ako jednu z našich priorít. S tým, že sa staneme univerzitnou nemocnicou, sa táto úloha ešte posilní. Naším cieľom je, aby študenti u nás získavali kvalitné odborné vedomosti a praktické zručnosti, ako aj dobrý príklad v komunikácii s pacientom a v spolupráci v tíme,“ zdôraznila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.
Podľa nej takmer 97 percent respondentov hodnotilo celkový priebeh praxe ako výborný alebo veľmi dobrý. Nemocnica vníma vzdelávanie budúcich zdravotníkov ako jednu zo svojich priorít, ktorá nadobúda ešte väčší význam v súvislosti s jej budúcim pôsobením ako univerzitnej nemocnice.
„Zo súhrnného vyhodnotenia spätnej väzby za obdobie od januára do júla 2026 vyplýva, že 84,4 percenta respondentov udelilo celkovému priebehu praxe najvyššie hodnotenie a ďalších 12,5 percenta ho ohodnotilo ako veľmi dobrý. Na rovnakom pracovisku by prax opäť absolvovalo takmer 94 percent opýtaných. Dotazník vyplnilo 32 študentov z celkového počtu 312 študentov prihlásených cez online aplikáciu nemocnice,“ doplnila Maťašeje.
Mimoriadne pozitívne hodnotili ochotu školiteľov odovzdávať teoretické a praktické poznatky, ktorej všetci respondenti pridelili najvyšší počet bodov. Komunikáciu so školiteľom i prístup personálu pracoviska označilo za výbornú takmer 94 percent opýtaných.
Medici opisovali skúsenosti s vyšetrovaním pacientov, odoberaním anamnézy, interpretáciou výsledkov či asistovaním pri operáciách. Ocenili možnosť sledovať moderné postupy vrátane robotickej chirurgie a prepájať teoretické vedomosti s konkrétnymi prípadmi.
„Vzdelávanie budúcich generácií zdravotníckych pracovníkov vnímame ako jednu z našich priorít. S tým, že sa staneme univerzitnou nemocnicou, sa táto úloha ešte posilní. Naším cieľom je, aby študenti u nás získavali kvalitné odborné vedomosti a praktické zručnosti, ako aj dobrý príklad v komunikácii s pacientom a v spolupráci v tíme,“ zdôraznila riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková.