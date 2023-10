Mladí Prievidžania prispejú k zveľadeniu okolia, pripravia i podujatia

Prievidza 10. októbra (TASR) - Mladí Prievidžania opäť prispejú k zveľadeniu svojho okolia, pripravia podujatia či aktivity pre rôzne skupiny obyvateľov. Podujatie Mesiac dobrovoľníctva - Mladí pre Prievidzu potrvá do konca októbra. Mládež k účasti vyzýva i širokú verejnosť. Informoval o tom referent kancelárie primátorky Dalibor Snoha.



Mesiac dobrovoľníctva organizuje Mestský mládežnícky parlament - Rada mladých mesta Prievidza v spolupráci s Centrom voľného času (CVČ) a so žiackymi školskými radami základných a stredných škôl.



"Aj tento rok môžu dobrovoľníci svojimi vlastnými nápadmi a aktivitami urobiť naše mesto, školy a sídliská príjemnejšie a krajšie a pomôcť tým, čo to potrebujú," uviedla koordinátorka práce s mládežou mesta v CVČ Katarína Cifríková.



Počas celého mesiaca október si záujemcovia môžu vytvoriť a uskutočniť svoju vlastnú dobrovoľnícku aktivitu alebo sa zapojiť do už pripravených aktivít, ktorých zoznam organizátori zverejnia na facebookových stránkach podujatia a CVČ. "Aktivity by mali prispievať k riešeniu konkrétnej situácie v organizácii, miestnej časti, na sídlisku či v komunite," načrtla Cifríková.



Môžu to byť podľa nej manuálne práce ako úprava záhrad, ihrísk a okolia škôl alebo organizácií, čistenie verejných priestranstiev, maľovanie v interiéri aj exteriéri, jednoduché opravy a práce či starostlivosť o zvieratá. "Vítané sú aj aktivity pre verejnosť a skupiny ľudí, ako organizovanie rôznych podujatí, súťaží, vystúpení, charita, zbierky či darovanie krvi," doplnila s tým, že organizačný tím bude dobrovoľníkom nápomocný počas trvania celej akcie.



Vlani sa do dobrovoľníckych aktivít, ktoré trvali týždeň, zapojilo 485 ľudí, tri stredné školy, štyri základné školy, päť mládežníckych organizácií a seniori z Denného centra Sever. Spolu uskutočnili 22 aktivít a odpracovali 1122 dobrovoľníckych hodín. Dobrovoľníci čistili verejné priestranstvá od odpadu, upratovali a skrášľovali školské areály, maľovali a upratovali klubovne a učebne, sadili kvetinovú výzdobu, organizovali vzdelávacie, športové a kultúrne aktivity, pripravovali nové podcastové štúdio, uskutočnili turnaj v petangu so seniormi a iné aktivity.