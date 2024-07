Mladí reportéri pre životné prostredie bodovali na medzinárodnej scéne

Trenčín 2. júla (TASR) - Jedno prvenstvo a dve druhé miesta získali slovenskí študenti v medzinárodnej súťaži mladých reportérov pre životné prostredie (Young Reporters for the Environment - YRE). TASR o tom informoval riaditeľ Centra environmentálnych aktivít v Trenčíne Richard Medal.



Slovenskí študenti zažiarili v konkurencii mladých envirožurnalistov zo 46 krajín sveta. Spomedzi 248 príspevkov, ktoré postúpili z národných kôl, získali tri ocenenia.



Lukas Vyhnalík a Nina Šidlíková získali zlato s článkom Malý filter veľkého problému, pričom porota ocenila najmä ich aktivistický prístup v pripravovanom projekte komunitnej záhrady. Článok o Sklenenej architektúre, ktorá je pohroma pre migrujúce vtáky, od Hany Noščákovej si vyslúžil druhú priečku v najstaršej kategórii. Mária Jánošíková s videom Menej odpadu, viac ohľadu zaujala členov poroty autenticitou.



Jánošíková s Noščákovou ako víťazky kategórie 19 - 25 rokov dostali zároveň pozvánku na medzinárodné stretnutie národných koordinátorov vzdelávacích environmentálnych programov, ktoré sa uskutoční v marci 2025 v Južnej Kórei.



Medzinárodný environmentálny vzdelávací program Young Reporters for the Environment koordinuje Foundation for the Environmental Education so sídlom v Kodani. Program YRE na Slovensku od roku 2009 realizuje Centrum environmentálnych aktivít v Trenčíne a zastrešuje sieť Špirála.