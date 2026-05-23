Sobota 23. máj 2026
Mladí spisovatelia v N.Zámkoch sa môžu zapojiť do literárnej súťaže

Na snímke knihy. Foto: Teraz.sk - Veronika Hrabková

Autor TASR
Nové Zámky 23. mája (TASR) - Literárni autori vo veku od 15 do 25 rokov sa môžu zapojiť do celoslovenskej súťaže Jurík očami mladých. Ako informovala Knižnica Antona Bernoláka v Nových Zámkoch, svoje poviedky môžu autori posielať do uzávierky, ktorá je 22. júna.

Knižnica si prostredníctvom súťaže pripomína spisovateľa, novinára, politológa a novozámockého rodáka Ľuboša Juríka. „Svojou tvorbou podnecoval mnohých mladých autorov k poviedkovej tvorbe,“ uviedli organizátori.

Súťaž je určená pre mladých ľudí, ktorí budú súťažiť v troch vekových kategóriách od 12 do 15 rokov, od 16 do 20 rokov a od 21 do 25 rokov. „Súťažné poviedky bude hodnotiť odborná komisia, v ktorej bude spisovateľ a novinár Ľubo Olach, prekladateľka a vysokoškolská pedagogička Jitka Rožňová a stredoškolská pedagogička a kurátorka výstav Beáta Nociarová,“ doplnili organizátori.

Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v stredu 30. septembra 2026 v spoločenskej sále Knižnice Antona Bernoláka. Víťazné práce budú zverejnené v elektronickom zborníku.
