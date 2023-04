Mladí umelci si v Prešove prevzali ceny za najlepší študentský dizajn

Prešov 25. apríla (TASR) - Cenu Úsvit za najlepší študentský dizajn roku 2023 si v Prešove prevzalo vyše 70 študentov stredných škôl zo Slovenska a Česka. Stalo sa tak počas piatkového (21. 4.) slávnostného vyhodnotenia celoslovenskej súťaže organizovanej Školou úžitkového priemyslu (ŠUP) Prešov v priestoroch Múzea Solivar v Prešove. TASR o tom informovala Lea Lehotská z oddelenia komunikácie a propagácie Úradu Prešovského samosprávneho kraja (PSK).



V tomto ročníku súťaže škola vyberala víťazov zo 17 SŠ Česka a Slovenska a celkovo zo 630 výtvarných diel, z toho 371 v hlavnej kategórii. Laureáti boli ocenení za svoje komiksy, 3D plastiky, videá, ale aj dizajn na nové ponožky či sedacie vaky. Až piati tohtoroční víťazi sú z domovskej ŠUP Prešov, ktorej zriaďovateľom je PSK.



Medzi účastníkmi súťaže boli zastúpené slovenské stredné umelecké školy z Prešova, Kežmarku a Svidníka, ďalej zo Žiliny, Trenčína, Zvolena, Nitry, Levíc, Nižnej, Banskej Štiavnice, Ružomberka aj Košíc. Taktiež to boli stredné školy so štúdiom umenia z českých Pardubíc, Frýdka-Místka a Ostravy.



"Samotná súťaž sa znovu raz zamerala na riešenie výtvarných tém a námetov vo vizuálno-umeleckej tvorbe žiakov výtvarného umenia, audiovízie a nových médií na stredných školách. Mladí umelci sa počas nej venovali tvorbe fotografií, komiksov, produktov fan art, 3D plastík a sôch, krátkych videí v dĺžke trvania 15 minút, ale aj tvorbe punkových topánok, potenciálneho dizajnu ponožiek, potlače na sedacie vaky, moderné perinky a na látky," uviedla Lehotská.



Aktuálni držitelia ocenení vzišli konkrétne zo štyroch hlavných kategórií - naj portrét, ilustrácia, 3D dizajn, film a taktiež štyroch bonusových kategórií, ktorými boli best ponožka dizajn, sedací vak, sme originál a takoy. Udelené boli aj tri špeciálne ocenenia - Cena ministerky kultúry Natálie Milanovej pre top talent, Cena predsedu PSK Milana Majerského a Cena primátora mesta Prešov Františka Oľhu a napokon aj niekoľko čestných uznaní ÚSVIT a tri ceny organizátora.



Celkovo päť najvyšších umiestnení si vybojovali študenti domovskej ŠUP v Prešove. Škola získala aj cenu pre top talent ministerky kultúry a Cenu predsedu PSK. Stredné umelecké školy PSK pôsobiace v Prešove, Kežmarku a Svidníku v tomto ročníku obsadili celkovo až 14 popredných priečok. Výsledky sú zverejnené na webstránke kraja.



Cenu Úsvit za študentský dizajn organizuje ŠUP v Prešove od školského roku 2019/2020. Záštitu nad podujatím držia Ministerstvo kultúry SR, PSK a mesto Prešov.