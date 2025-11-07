< sekcia Regióny
Mladí umelci skrášlili svojimi maľbami plot v Ružomberku
Autor TASR
Ružomberok 7. novembra (TASR) - Mladí umelci z Poľska, Česka a Slovenska skrášlili svojimi maľbami plot na ulici Scota Viatora v Ružomberku. V rámci projektu Fulla spája tento týždeň zaplnili panely plotu maľby, ktorými umelci predstavili svoju krajinu tak, ako ju vidia oni. TASR o tom informovala koordinátorka projektu Fulla spája Adriana Weidlichová.
Jeden z hlavných cieľov projektu je prinášať výtvarné umenie do ulíc Ružomberka. „Ďalším z cieľov je spájať mladých ľudí z nášho geopolitického priestoru, našich bezprostredných susedov, a tým spájať mladých umelcov, ktorí sa môžu zoznámiť, vytvárať nové priateľstvá a získavať skúsenosti,“ uviedla Weidlichová. Do projektu sa prihlásilo vyše 70 prác, z ktorých komisia vybrala tri práce pre Českú republiku, tri práce pre Poľsko a štyri práce pre Slovensko.
V priebehu budúceho týždňa pribudne pri každom obraze tabuľka s QR kódom, ktorý si Ružomberčania alebo návštevníci budú môcť načítať na mobilný telefón. Umožní im to spoznať daného umelca a jeho myšlienku, ktorú stvárnil na danom obraze.
Študenti dostali v rámci projektu zadanie na súťaž v navrhovaní veľkoplošného muralu, ktorý sa bude realizovať v auguste budúceho roka. „Predpokladáme, že v priebehu marca budúceho roka nám prídu návrhy, z ktorých bude vybratý víťazný návrh. Téma na veľký mural už bude takzvane jednota v rozmanitosti navoňaná Fullom, takže už to bude oveľa zložitejšie. Umelci budú musieť použiť výrazové prostriedky Ľudovíta Fullu, ktorého si budú musieť naštudovať,“ spresnila Weidlichová.
Dodala, že v budúcnosti plánujú v Ružomberku namaľovať napríklad plot pri Materskej škole Riadok, betónový plot pri futbalovom štadióne a pri tenisových kurtoch, či mnoho garáží, na ktoré dostávajú podnety práve od ich majiteľov.
