Mladí výskumníci predstavia projekty na konferencii v Bratislave
Podujatie dlhodobo vytvára platformu na podporu vedeckej práce mladých výskumníkov a na zdieľanie kreatívnych myšlienok talentovaných študentov.
Autor TASR
Bratislava 26. novembra (TASR) - Mladí výskumníci predstavia projekty na 27. ročníku Študentskej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou pod názvom Chémia a technológie pre život. Koná sa v stredu na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave. TASR o tom informoval hovorca STU Juraj Rybanský.
„Konferencia otvára priestor pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho/magisterského štúdia na prezentáciu výsledkov ich vedeckej práce, výmenu skúseností so študentmi z iných univerzít a diskusiu s odbornou porotou,“ priblížil hovorca. Najlepšie príspevky podľa neho získajú ocenenia. Podotkol, že súčasťou programu sú aj nesúťažné doktorandské sekcie, ktoré podporujú výmenu vedeckých nápadov a vznik odborných spoluprác. Pre mladé talenty zo stredných škôl je podľa Rybanského pripravená nesúťažná posterová sekcia.
Ako zhrnul, podujatie dlhodobo vytvára platformu na podporu vedeckej práce mladých výskumníkov a na zdieľanie kreatívnych myšlienok talentovaných študentov. Konferencia zároveň podľa hovorcu poukazuje na dôležitosť inovatívnych riešení v chemických, potravinárskych a príbuzných technológiách, pričom zdôrazňuje potrebu udržateľnej priemyselnej produkcie a spoločenskej i environmentálnej zodpovednosti.
