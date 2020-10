Mladí výtvarníci skrášlili múr za domovom dôchodcov v Dolnom Kubíne

Dolný Kubín 5. októbra (TASR) – Umelecky nadaní žiaci ozdobili svojimi maľbami oporný múr v Zariadení pre seniorov a domove sociálnych služieb v Dolnom Kubíne. Múr počas týždňa dobrovoľníctva premaľovala skupina pomocníkov, finálnu podobu mu dajú mladí výtvarníci, ktorí sa zapojili do jeho skrášľovania.



"Sme veľmi radi, že sme mohli aspoň takto v týchto ťažkých časoch spríjemniť okolie týmto ľuďom. Spod štetcov našich žiakov sa zrodila pôvabná krajinka, ktorá zaiste prenesie tamojších obyvateľov do rozprávkových myšlienok," povedal riaditeľ Základnej umeleckej školy Petra Michala Bohúňa Michal Janiga.



Aktuálne v zariadení býva viac ako 100 seniorov, ktorí na prechádzky využívajú chodník okolo budovy. Zo zadnej strany sa nachádza tento betónový múr, ktorý bráni zosuvu pôdy. "Naši klienti využívajú práve tento chodník na bezpečnú a nerušenú prechádzku. Sivá plocha už nepôsobila pekne, preto sme sa rozhodli skrášliť viac ako päťdesiatmetrovú časť. Naším želaním je urobiť ešte ďalších 50 metrov možno v budúcom roku," uviedla riaditeľka zariadenia pre seniorov Tatiana Nesvadbová.



Zariadenie uspelo s projektom Vymaľuj domov sociálnych služieb – Čarovný múr, v rámci ktorého dostali od jednej z nadácií 1300 eur na finálne namaľovanie múru. Piati dobrovoľníci z Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja im prišli pomôcť so základným náterom bez nároku na odmenu.