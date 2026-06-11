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Mladí záchranári si na Zemplíne preverujú vedomosti
Súťažná časť sa začala v Kaluži za účasti generálneho tajomníka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslava Kmeťa.
Autor TASR
Michalovce 11. júna (TASR) - Majstrovstvá Slovenskej republiky v súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany sa konajú vo štvrtok v obci Kaluža a Michalovciach. Súťažná časť sa začala ráno v hoteli v Kaluži, popoludní bude v Parku študentov v Michalovciach pripravený sprievodný program pre verejnosť s ukážkami činností záchranných zložiek. TASR o tom informovali z odboru strategickej komunikácie Kancelárie ministra vnútra SR.
Súťažná časť sa začala v Kaluži za účasti generálneho tajomníka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslava Kmeťa. Verejnosť môže podľa rezortu vnútra prísť podporiť mladých záchranárov a pozrieť si praktické ukážky činností, ktoré môžu v kritických situáciách zachrániť život.
Súťažiaci si zmerajú sily v disciplínach, ktoré preveria ich vedomosti aj praktické zručnosti. Ide o vedomostný test z civilnej ochrany, dopravnej, požiarnej a zdravotníckej výchovy. Ďalej je to hasenie malých požiarov, civilná ochrana v praxi, napríklad použitie ochrannej masky, či rozpoznávanie varovných signálov civilnej ochrany. Rovnako budú súťažiť v streľbe zo vzduchovky, pohybe a orientácii v prírode a zdravotníckej príprave.
V Parku študentov v Michalovciach sa o 14.00 h za účasti štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka uskutoční otvorenie sprievodného programu so simulovanými ukážkami činností záchranných zložiek a aktivitami z oblasti civilnej ochrany. O 17.00 h je na programe za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev Slovenskej republiky v súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany.
Súťažná časť sa začala v Kaluži za účasti generálneho tajomníka sekcie krízového riadenia ministerstva vnútra Jaroslava Kmeťa. Verejnosť môže podľa rezortu vnútra prísť podporiť mladých záchranárov a pozrieť si praktické ukážky činností, ktoré môžu v kritických situáciách zachrániť život.
Súťažiaci si zmerajú sily v disciplínach, ktoré preveria ich vedomosti aj praktické zručnosti. Ide o vedomostný test z civilnej ochrany, dopravnej, požiarnej a zdravotníckej výchovy. Ďalej je to hasenie malých požiarov, civilná ochrana v praxi, napríklad použitie ochrannej masky, či rozpoznávanie varovných signálov civilnej ochrany. Rovnako budú súťažiť v streľbe zo vzduchovky, pohybe a orientácii v prírode a zdravotníckej príprave.
V Parku študentov v Michalovciach sa o 14.00 h za účasti štátneho tajomníka ministerstva vnútra Michala Kaliňáka uskutoční otvorenie sprievodného programu so simulovanými ukážkami činností záchranných zložiek a aktivitami z oblasti civilnej ochrany. O 17.00 h je na programe za účasti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) slávnostné vyhodnotenie a vyhlásenie výsledkov Majstrovstiev Slovenskej republiky v súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany.