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Mladíci ubližovali srnke po zrážke autom, ich video sa stalo virálnym
Vzhľadom na prebiehajúce úkony trestného konania polícia ďalšie informácie k prípadu nebude poskytovať.
Autor TASR
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Nitra 20. augusta (TASR) - Enviropolícia sa zaoberá videom, na ktorom skupina mladých ľudí ubližuje srnke, ktorú mali krátko predtým zraziť autom. Informovala o tom polícia na sociálnej sieti.
Mladíci si svoje konanie natáčali. „Video sa postupne stalo virálnym a poukazuje na protiprávne konanie. V uvedenej veci bolo vyšetrovateľom oddelenia Nitra odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality PZ začaté trestné stíhanie za prečin pytliactva v súbehu s prečinom výtržníctva,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, právna kvalifikácia bola ustálená po komunikácii s príslušnou prokuratúrou. Vzhľadom na prebiehajúce úkony trestného konania polícia ďalšie informácie k prípadu nebude poskytovať.
Mladíci si svoje konanie natáčali. „Video sa postupne stalo virálnym a poukazuje na protiprávne konanie. V uvedenej veci bolo vyšetrovateľom oddelenia Nitra odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality PZ začaté trestné stíhanie za prečin pytliactva v súbehu s prečinom výtržníctva,“ uviedla polícia.
Ako doplnila, právna kvalifikácia bola ustálená po komunikácii s príslušnou prokuratúrou. Vzhľadom na prebiehajúce úkony trestného konania polícia ďalšie informácie k prípadu nebude poskytovať.