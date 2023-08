Mladíci ukradli 460 metrov elektrických káblov, zadržali ich

Krupina 4. augusta (TASR) - Cievky, na ktorých bolo viac ako 460 metrov elektrických káblov, ukradla z neuzatvoreného dvora firmy v Krupine skupina štyroch osôb, z toho dve boli mladistvé. Krádežou spôsobili škodu za 2529 eur. Informuje o tom banskobystrická krajská polícia s tým, že osoby už obvinila z prečinu krádeže v spolupáchateľstve.



"Obvinení prišli na miesto činu na osobnom aute, ktoré po krádeži svedkovia videli odstavené na Priemyselnej ulici. V aute bolo vidieť ukradnuté veci, ale nikto v ňom nebol a bolo zamknuté. Po krátkom čase k autu prichádzala skupinka osôb, keď ale uvideli policajnú hliadku, rozutekali sa. Troch mužov policajti zadržali, ale štvrtý výzvu neuposlúchol a ušiel, pričom zahodil do trávy aj kľúče od auta," priblížila prípad polícia. Na miesto činu následne vyslala psovoda so služobným psom, ktorý kľúče od auta našiel a policajti zadržali aj muža.



Dvaja z obvinených, mladiství vo veku 15 a 16 rokov z Dačovho Lomu budú stíhaní na slobode. Starší, 25-ročný a 32-ročný z Litavy a Horných Mladoníc, už boli vzatí do väzby.



V súvislosti s 32-ročným obvineným mužom polícia vedie trestné stíhanie aj za útok na verejného činiteľa. "Počas eskorty do policajnej cely bol na lekárskom vyšetrení, kde sa pokúsil o útek a verbálne útočil na policajtov," doplnila polícia.