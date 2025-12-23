< sekcia Regióny
Mladíci vylákali muža na schôdzku, potom ho bili boxerom a olúpili
Muž bol s mnohopočetnými poraneniami tváre prevezený do nemocnice.
Autor TASR
Topoľčany 23. decembra (TASR) - Kriminalistom z Topoľčian sa podarilo vypátrať skupinu mladých páchateľov, ktorí mali olúpiť a zbiť muža. Z päťčlennej partie boli štyria mladiství.
Ako uviedla polícia na sociálnej sieti, partia vylákala svoju obeť na stretnutie s 25-ročnou ženou. „Na samotné stretnutie však prišlo očividne mladistvé dievča. Keď poškodený zistil tento fakt, chcel odísť, dievča však naliehalo, aby ju odprevadil domov. Následne ho priviedla do neosvetlenej časti obce, kde už čakali ostatní spolupáchatelia,“ informovala polícia.
Skupina muža napadla a jej členovi ho bili boxerom a konárom, ktorý si podávali pri udieraní. Mali sa mu takisto vyhrážať zastrelením. Muž bol s mnohopočetnými poraneniami tváre prevezený do nemocnice. „Vyšetrovateľ obvinil zo zločinu lúpeže spáchanej formou spolupáchateľstva všetkých piatich podozrivých. Dvojicu 21-ročného muža a 16-ročného chlapca vzal sudca pre prípravné konanie do väzby. Ostatní obvinení sú stíhaní na slobode,“ doplnila polícia.
