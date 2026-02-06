< sekcia Regióny
VIDEO: POLICAJNÁ NAHÁŇAČKA: Nadrogovaný mladík uháňal do centra Nitry
Vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Drogtest však ukázal pozitivitu na THC, k užitiu ktorej sa vodič priznal.
Autor TASR
Nitra 6. februára (TASR) - Príslušníci pohotovostnej motorizovanej jednotky odhalili vodiča, ktorý jazdil centrom Nitry vysokou rýchlosťou a pod vplyvom drog. Vozidlo značky Volkswagen spozorovali v nočných hodinách na Triede A. Hlinku v Nitre. Riskantná jazda upútala ich pozornosť, preto sa rozhodli vozidlo zastaviť a skontrolovať, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Po spustení zvukovo-výstražného zariadenia vodič nezastavil, vysokou rýchlosťou smeroval do centra mesta. Vodič však nezvládol riadenie a narazil do obrubníka. Vozidlo zastavilo v strede okružnej križovatky. Z poškodeného vozidla vystúpil 18-ročný vodič a ďalšie štyri maloleté osoby.
Vodič bol podrobený dychovej skúške na alkohol s negatívnym výsledkom. Drogtest však ukázal pozitivitu na THC, k užitiu ktorej sa vodič priznal. Počas lekárskeho vyšetrenia mu bol odobratý biologický materiál, ktorý bol zaslaný na expertízne skúmanie. Dvaja maloletí spolujazdci boli značne pod vplyvom alkoholu a sú riešení v samostatnom konaní.
