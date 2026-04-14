MLADÍK NAFÚKAL: Údajné vypil jedno pivo, dychová skúška vyzerala inak
Opakovaná dychová skúška mala stupňujúcu sa tendenciu, vodič nafúkal 1,33 promile.
Autor TASR
Topoľčany 14. apríla (TASR) - Policajti z Topoľčian odhalili vodiča, ktorý jazdil pod vplyvom alkoholu. Policajti vykonávali dohľad cestnej premávky so zameraním na vozidlá, ktoré odchádzali z Duchonky. V obci Prašice spozorovali vozidlo, ktoré po ceste jazdilo zo strany na stranu, informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre.
Policajti vozidlo zastavili a 18-ročného vodiča skontrolovali. Ten im povedal, že pred jazdou vypil jedno pivo. Následná dychová skúška odhalila v dychu vodiča 1,21 promile alkoholu. Opakovaná dychová skúška mala stupňujúcu sa tendenciu, vodič nafúkal 1,33 promile.
Poverený príslušník Policajného zboru vzniesol vodičovi obvinenie pre trestný čin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.
