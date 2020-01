Mladík nahlásil v deň svojho pojednávania na súde v Trnave bombu

Trnava 23. januára (TASR) – Dva dni po sebe bola v uplynulom týždni nahlásená na linku 112 bomba na Krajskom súde v Trnave. Polícia v krátkom čase vypátrala a obvinila z vážneho znepokojenia obyvateľstva šírením poplašnej správy 19-ročného muža a ženu v rovnakom veku z obce Horné Zelenice (okres Hlohovec). Hrozí im podľa krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Martiny Kredatusovej trest odňatia slobody na jeden až päť rokov.







"Najskôr volala v stredu 15. januára na tiesňovú linku žena a po dvoch minútach výstrahu zopakoval muž. Na druhý deň v čase konania sa mužovho súdneho pojednávania volal už on sám," uviedla hovorkyňa. Pre oznámenia museli byť evakuovaní všetci ľudia z priestorov súdu a policajný pyrotechnik spoločne so psovodkou a jej špeciálne cvičeným psom urobili prehliadky, ktoré sa po dvoch hodinách skončili negatívnym výsledkom.



"Za ten čas sa do intenzívneho pátrania pustili aj kriminalisti, ktorých stopa priviedla do Horných Zeleníc. Na základe príkazu súdu vykonali za pomoci pohotovostného policajného útvaru domovú prehliadku, pri ktorej zadržali tri osoby. Po vykonaní potrebných úkonov boli dve osoby zo zadržania prepustené," doplnila Kredatusová. Obvinený muž zostal aj naďalej zadržaný s návrhom na väzobné stíhanie.