Mladík narazil autom do hrobu, skončil v policajnej cele

Muž sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla, následkom čoho zišiel z cesty a narazil do oplotenia cintorína. Prerazil ho a zastavil až na jednom z hrobov.

Prešov 29. októbra (TASR) - Prešovskí dopravní policajti obvinili v nedeľu (28. 10.) z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky Košičana. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Daniel Džobanik.



Ako uviedol, mladý Košičan viedol v nedeľu v čase medzi 3.00 a 3.15 h osobné auto Škoda Fabia po ceste I/20 v smere od Košíc do Prešova.



"Na križovatke s miestnou komunikáciou vedúcou k obci Seniakovce sa pravdepodobne plne nevenoval vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke, následkom čoho zišiel z cesty a narazil do oplotenia cintorína. Prerazil ho a zastavil až na jednom z hrobov, kde narazil do betónového ohraničenia hrobu, ktoré prasklo," priblížil Džobanik.



Policajti podrobili vodiča dychovej skúške, pri ktorej mu namerali 0,7 miligramu etanolu na liter vydychovaného vzduchu, čo je v prepočte 1,46 promile.



"Pri nehode sa nikto nezranil. Výška škody bola predbežne vyčíslená na 1000 eur," doplnil krajský policajný hovorca s tým, že mladík bol zadržaný a umiestnený do cely policajného zaistenia.