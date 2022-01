VRAZILI DO STROMU: Počas nehody sa zranilo šesť ľudí

Sečovce 17. januára (TASR) - Šesť ľudí vrátane troch maloletých utrpelo zranenia pri dopravnej nehode, ku ktorej došlo v nedeľu (16. 1.) okolo 21.30 h na ceste medzi Sečovcami a Plechoticami v okrese Trebišov. Osobné auto značky Škoda Octavia zišlo z cesty a narazilo do stromu. Informovala o tom v pondelok košická krajská policajná hovorkyňa Jana Mésarová.



Podľa doterajších zistení vozidlo viedol 23-ročný vodič bez vodičského oprávnenia v smere od Sečoviec, pričom z doposiaľ nezistených príčin dostal na rovnom úseku cesty a na namrznutej vozovke šmyk. "Následne s vozidlom prešiel do protismeru, zišiel mimo vozovky a narazil do stromu. Podľa predbežných lekárskych správ sa pri dopravnej nehode ťažko zranili štyri osoby a dve utrpeli ľahké zranenia. Medzi zranenými boli aj tri maloleté osoby," uviedla Mésarová.



Mladík za volantom pri nehode utrpel ľahké zranenia, bezprostredne po nehode ho podrobili dychovej skúške s negatívnym výsledkom. Škodu na vozidle predbežne vyčíslili na zhruba 2000 eur.



"Polícia miesto udalosti dôkladne zadokumentovala a vec prevzala vyšetrovateľka odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Trebišove. V tejto súvislosti bolo začaté trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví," konštatovala hovorkyňa. Bližšie okolnosti a presná príčina nehody sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.