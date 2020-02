Mladík narazil s motocyklom do stĺpa, nemal prilbu ani vodičák

Považská Bystrica 27. februára (TASR) – Vážne zranenia utrpel 21-ročný mladík z okresu Považská Bystrica, ktorý narazil s motocyklom do stĺpa. Jazdil na motorke bez evidenčných čísel, ochrannej prilby a v čase zákazu šoférovať.



Ako informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trenčíne na sociálnej sieti, vodič na motocykli Yamaha zišiel pri obci Vrchteplá mimo cesty a narazil do stĺpa telekomunikačného vedenia. Náraz ho vymrštil na cestu, kde ho našli okoloidúci.



„Mladík pri dopravnej nehode utrpel vážne poranenia hlavy, previezli ho do žilinskej nemocnice. Policajti zistili, že mladík má súdom uložený zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá do apríla budúceho roku za jazdu pod vplyvom alkoholu a prečin marenia výkonu úradného rozhodnutia. Okrem toho, že jazdil v čase zákazu, nemal na hlave prilbu. Dopravná nehoda je v štádiu vyšetrovania. Polícia začala trestné stíhanie za prečin ublíženia na zdraví v súbehu s prečinom marenia výkonu úradného rozhodnutia,“ informuje polícia.