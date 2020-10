Mladík pod vplyvom alkoholu spôsobil dopravnú nehodu, z miesta ušiel

Nová Lesná 21. októbra (TASR) – Pätnásťročný mladík bez vodičského oprávnenia a pod vplyvom alkoholu spôsobil v obci Nová Lesná v okrese Poprad dopravnú nehodu a z miesta ušiel. TASR o tom informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová.



Ako priblížila, mladík z obce Nová Lesná viedol v utorok (20. 10.) krátko po polnoci osobné motorové vozidlo po miestnej komunikácii v rodnej obci, pričom pred jedným z rodinných domov narazil do zaparkovaného vozidla. To sa následkom nárazu posunulo vzad a narazilo do dreveného oplotenia rodinného domu.



Vodič po dopravnej nehode z miesta odišiel, no podľa hovorkyne ho policajti v krátkom čase vypátrali. Mladík sa musel podrobiť dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol hodnotu takmer 1,7 promile. „Na vozidlách vznikla škoda približne 3100 eur, na oplotení rodinného domu bola škoda odhadnutá na 100 eur,“ vyčíslila Ligdayová.



Dodala, že mladý nevodič skončil v cele policajného zaistenia a zároveň ho polícia obvinila z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky.