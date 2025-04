Mladík podozrivý z marcového útoku v Piešťanoch zostáva vo väzbe

Trnava 8. apríla (TASR) - Mladík podozrivý z fyzického napadnutia 18-ročného muža, ku ktorému došlo na začiatku marca v Piešťanoch, zostáva vo väzbe. Senát Krajského súdu v Trnave o tom rozhodol vo štvrtok 3. apríla neverejnom zasadnutí. TASR to potvrdila hovorkyňa Krajského súdu v Trnave a okresných súdov v jeho obvode Jana Kondákorová.



Krajský súd vo štvrtok zamietol sťažnosť obvineného proti rozhodnutiu trnavského okresného súdu, ktorý ho 7. marca vzal do väzby. Mladík je väzobne stíhaný pre obavu z možného pokračovania v trestnej činnosti a pre obavu z úteku alebo vyhýbania sa trestnému konaniu. Obvinený bol zo zločinu ublíženia na zdraví a prečinu výtržníctva



Napadnutý 18-ročný muž utrpel pri útoku v utorok 4. marca podvečer viaceré poranenia a podchladenie a bol transportovaný do nemocnice v Piešťanoch. Útočník bezprostredne po čine utiekol na neznáme miesto. Policajti začali ihneď intenzívne pátranie, ktoré sa skončilo deň po útoku zadržaním podozrivého.