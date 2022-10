Mladík preletel autom plot a skončil na streche pred vchodom do domu

Hôrka nad Váhom 14. októbra (TASR) – Pravdepodobne v dôsledku veľkej rýchlosti vyletel z cesty 19-ročný vodič osobného motorového vozidla Mazda. Preletel cez oplotenie rodinného domu a skončil prevrátený na streche až pri vchodových dverách do rodinného domu. Informovala o tom trenčianska krajská policajná hovorkyňa Katarína Kuzmová.



"V úseku pred ostrou pravotočivou zákrutou sa mladík pravdepodobne dostatočne nevenoval vedeniu vozidla, prešiel do protismeru a narazil do zvodidiel so zábradlím a dopravným značením, ktoré prerazil. Následne s vozidlom letiac voľným priestranstvom bez kontaktu zeme jeho spodnou časťou narazil do oplotenia rodinného domu, pod úrovňou vozovky, kde preletel do záhrady rodinného domu až k vchodovým dverám domu. S vozidlom narazil do jeho bočnej časti a následne skončil prevrátený na streche," uviedla Kuzmová.



Vodič podľa nej utrpel len zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Dychová skúška bola negatívna. Vodičovi hrozí pokuta od 150 do 800 eur a zákaz činnosti viesť motorové vozidlá až do troch rokov.