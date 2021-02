Mladík prespával v šatniach na futbalovom ihrisku, hrozí mu väzenie

Hanušovce nad Topľou 1. februára (TASR) – Dvadsaťpäťročný mladík počas januára prespával v šatniach na futbalovom ihrisku v Hanušovciach nad Topľou. Ako TASR informovala prešovská krajská policajná hovorkyňa Jana Ligdayová, polícia ho už obvinila z prečinu neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo nebytovému priestoru.



„Miestny mladík v januári cez pootvorené okno vchádzal do objektu na futbalovom ihrisku v Hanušovciach nad Topľou. Šatne užíval na prespávanie, a to bez vedomia a súhlasu vlastníka, teda mesta,“ ozrejmila Ligdayová. Mladý muž je podľa jej slov stíhaný na slobode. Ak sa mu vina preukáže, hrozí mu trest odňatia slobody až na jeden rok.