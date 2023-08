Mladík pri nehode zdemoloval betónový stĺp a poškodil plynovú prípojku

Fiľakovské Kľačany 12. augusta (TASR) - K vážnej dopravnej nehode došlo v sobotu v obci Fiľakovské Kľačany, ktorú v skorých ranných hodinách spôsobil 18-ročný vodič osobného auta. Jazdil bez vodičského oprávnenia, a navyše pod vplyvom alkoholu. Pri nehode sa zranili dvaja spolujazdci. Informovala o tom banskobystrická krajská polícia na sociálnej sieti.



Podľa doterajšieho objasňovania sa vodič pravdepodobne nevenoval plne vedeniu vozidla a nesledoval situáciu v cestnej premávke. Neprispôsobil rýchlosť jazdy stavu a povahe vozovky, ako ani svojim schopnostiam či vlastnostiam vozidla a v ľavotočivej zákrute v šmyku prešiel do protismeru.



"Auto sa stalo neovládateľným a zišlo mimo cesty. Narazilo do kovového oplotenia rodinného domu a poškodilo plastový kryt jeho plynovej prípojky. Vodič následne narazil do betónového stĺpa elektrického vedenia a verejného osvetlenia, ktoré vytrhol z miesta a zlomil na dve časti. Tie následne spadli na strechu havarovaného vozidla," opísala polícia s tým, že v päťmiestnom vozidle sa v čase nehody nachádzalo sedem osôb.



Pri dychovej skúške mladíkovi namerali 0,54 promile alkoholu. Dopravná nehoda je v štádiu objasňovania.