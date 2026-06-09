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VIDEO: Mladík unikal polícii na otcovom aute, prišiel o vodičák
Policajti 19-ročného muža podrobili vykonaniu dychovej skúšky, tá sa skončila s negatívnym výsledkom.
Autor TASR
Pezinok/Viničné 9. júna (TASR) - Hliadka pezinských policajtov zadržala vodičský preukaz 19-ročnému mužovi, ktorý nereagoval na jej výzvy na zastavenie a unikal na otcovom aute. Policajti chceli mladíka zastaviť pôvodne pre rýchlu jazdu a prejdenie do protismeru. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti.
„Na opakované výzvy policajtov vodič nereagoval, unikal v protismernej časti vozovky, pričom nerešpektoval červený signál v križovatke ulíc Pezinská - Vajnorská a nebezpečnou jazdou ohrozoval nielen seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky. Hliadka pri prenasledovaní vozidla, ktoré unikalo vo vysokej rýchlosti, stratila auto z dohľadu,“ uviedla polícia.
Preverením údajov o vozidle sa však policajtom podarilo vystopovať majiteľa auta. Vozidlo spozorovali zaparkované pred jedným z rodinných domov v Pezinskom okrese. „Pri následnej komunikácii s majiteľom bolo zistené, že vozidlo dal do užívania svojmu synovi. Ten sa na miesto následne dostavil a k jazde a unikaniu pred policajnou hliadkou sa priznal. Policajti 19-ročného muža podrobili vykonaniu dychovej skúšky, tá sa skončila s negatívnym výsledkom. K zraneniu osôb v tejto súvislosti nedošlo,“ poukázala polícia. Ďalšie okolnosti incidentu vyšetruje.
„Na opakované výzvy policajtov vodič nereagoval, unikal v protismernej časti vozovky, pričom nerešpektoval červený signál v križovatke ulíc Pezinská - Vajnorská a nebezpečnou jazdou ohrozoval nielen seba, ale aj iných účastníkov cestnej premávky. Hliadka pri prenasledovaní vozidla, ktoré unikalo vo vysokej rýchlosti, stratila auto z dohľadu,“ uviedla polícia.
Preverením údajov o vozidle sa však policajtom podarilo vystopovať majiteľa auta. Vozidlo spozorovali zaparkované pred jedným z rodinných domov v Pezinskom okrese. „Pri následnej komunikácii s majiteľom bolo zistené, že vozidlo dal do užívania svojmu synovi. Ten sa na miesto následne dostavil a k jazde a unikaniu pred policajnou hliadkou sa priznal. Policajti 19-ročného muža podrobili vykonaniu dychovej skúšky, tá sa skončila s negatívnym výsledkom. K zraneniu osôb v tejto súvislosti nedošlo,“ poukázala polícia. Ďalšie okolnosti incidentu vyšetruje.