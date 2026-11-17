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Mladík v Lučenci napadol muža kvôli teniskám
K udalosti v Lučenci došlo po tom, ako mladík oslovil 42-ročného muža a navrhol mu kúpu alebo výmenu jeho tenisiek.
Autor TASR
Lučenec 17. novembra (TASR) - Polícia zadržala a obvinila 21-ročného mladíka, ktorý v Lučenci v sobotu (14. 11.) napadol 42-ročného muža a ukradol mu tenisky. V prípade dokázania viny mu hrozí až osemročné väzenie. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Banskej Bystrici.
K udalosti v Lučenci došlo po tom, ako mladík oslovil 42-ročného muža a navrhol mu kúpu alebo výmenu jeho tenisiek. Muž ponuku odmietol, následne ho mladík napadol. „Poškodeného niekoľkokrát udrel do oblasti tváre, pričom mu spôsobil zlomeninu nosových kostí. Následne ho vyzul, zmocnil sa jeho botasiek a z miesta ušiel,“ priblížila polícia.
Podozrivého sa polícii podarilo krátko po skutku zadržať, pri sebe mal aj ukradnuté tenisky. Mladý muž už čelí obvineniu zo zločinu lúpeže. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ doplnila polícia.
K udalosti v Lučenci došlo po tom, ako mladík oslovil 42-ročného muža a navrhol mu kúpu alebo výmenu jeho tenisiek. Muž ponuku odmietol, následne ho mladík napadol. „Poškodeného niekoľkokrát udrel do oblasti tváre, pričom mu spôsobil zlomeninu nosových kostí. Následne ho vyzul, zmocnil sa jeho botasiek a z miesta ušiel,“ priblížila polícia.
Podozrivého sa polícii podarilo krátko po skutku zadržať, pri sebe mal aj ukradnuté tenisky. Mladý muž už čelí obvineniu zo zločinu lúpeže. „V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody na tri až osem rokov,“ doplnila polícia.