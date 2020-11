VYTIAHOL NÔŽ: Mladík z Košíc je obvinený z útoku na 27-ročného muža

Považská Bystrica 3. novembra (TASR) – Policajný vyšetrovateľ z Považskej Bystrice obvinil 19-ročného Košičana z prečinu ublíženia na zdraví. Do brucha a hrude mal bodnúť nožom 27-ročného muža.



Ako informoval trenčiansky krajský policajný hovorca Pavol Kudlička, obvinený muž mal v nočných hodinách v garsónke v Považskej Bystrici po predchádzajúcej slovnej hádke fyzicky napadnúť 27-ročného muža. Najskôr ho mal udrieť hrnčekom do čela a následne ho mal bodnúť nožom do brucha a hrude.







„Počas incidentu poškodený utrpel zranenia, ktoré si vyžiadali lekárske ošetrenie s dobou liečenia viac ako 40 dní. Obvinenému v prípade dokázania viny hrozí trest odňatia slobody na dva až päť rokov. Bol spracovaný návrh na vzatie obvineného do väzby,“ doplnil Kudlička.