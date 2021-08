Mladíka z Jarovníc obvinili za jazdu pod vplyvom alkoholu

Prešov 26. augusta (TASR) - Z prečinu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky polícia obvinila 19-ročného mladíka z obce Jarovnice v okrese Sabinov.



Ako TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová, v utorok (24. 8.) pred polnocou Jarovničan napriek tomu, že nebol držiteľom vodičského oprávnenia, viedol osobné motorové vozilo značky Škoda Octavia po miestnej komunikácii v rodnej obci v časti Močidľany.



"Pri cúvaní narazil autom do steny drevenej garáže. Policajná hliadka po príchode na miesto podrobila mladého muža dychovej skúške, jej výsledok bol pozitívny a to s hodnotou viac ako 1,8 promile. Na garáži bola spôsobená škoda vo výške približne 200 eur a na samotnom vozidle škoda asi 100 eur," povedala Ligdayová s tým, že muž bol umiestnený do cely policajného zaistenia.