Mladiství mali v Galante napádať ľudí

Ilustračná snímka. Foto: TASR – František Iván

Autor TASR
Galanta 3. marca (TASR) - Polícia v Galante sa zaoberá prípadom narušenia verejného poriadku mladistvými osobami, a to fyzickým napádaním iných osôb. Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.

„V predmetnej veci sú osoby stotožnené a sú s nimi vykonávané procesné úkony, aj v súčinnosti s oddelením sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately,“ spresnila polícia.

Prípad je v súčasnosti v štádiu objasňovania a po vykonaní všetkých potrebných úkonov nie je vylúčená zmena právnej kvalifikácie. „Viac informácií poskytneme, keď to procesná situácia dovolí,“ dodala polícia.

Zároveň informovala, že prijala potrebné opatrenia, aby k podobným incidentom nedochádzalo. „Verejnosť ubezpečujeme, že jej nehrozí žiadne nebezpečenstvo,“ doplnila.

