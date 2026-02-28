< sekcia Regióny
MLADISTVÍ VYKRÁDALI SCHRÁNKY: Polícia ich v Soblahove zadržala
Pri zákroku sa obaja chlapci pokúsili o útek, avšak policajti ich okamžite obmedzili na osobnej slobode.
Autor TASR
Soblahov 28. februára (TASR) - Policajti v piatok (27. 2.) zadržali v Soblahove (okres Trenčín) pri pokuse o krádež zo schránok jednej zo zásielkových spoločností dvoch chlapcov vo veku 14 a 15 rokov. Prípad polícia vyšetruje, začala trestné stíhanie za prečin krádeže. TASR o tom v sobotu informovala vedúca oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Ingrid Krajčíková.
„Na základe operatívno-pátracej činnosti a vďaka rýchlej a koordinovanej práci trenčianskej okresnej a krajskej kriminálky a zásahu kolegov z pohotovostného policajného útvaru sa podarilo zadržať dvojicu mladistvých vo veku 14 a 15 rokov bezprostredne po tom, ako sa im podarilo otvoriť jednu zo schránok,“ uviedla Krajčíková.
Pri zákroku sa obaja chlapci podľa nej pokúsili o útek, avšak policajti ich okamžite obmedzili na osobnej slobode. „Miesto činu policajti riadne zadokumentovali a zaistili stopy. Aktuálne zabezpečuje polícia procesné úkony na náležité objasnenie skutku,“ doplnila.
