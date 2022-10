DO ŠKOLY PRINIESOL SEKERU: Chlapca obvinili z prípravy úkladnej vraždy

Mníšek nad Hnilcom 19. októbra (TASR) - Zaútočiť na viacerých spolužiakov a pedagógov základnej školy plánovala podľa polície mladistvá osoba z obce Mníšek nad Hnilcom v okrese Gelnica. Národná kriminálna agentúra (NAKA) ju v piatok (14. 10.) zadržala a obvinila z prípravy obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.



"Vyšetrovateľ spracoval návrh na väzobné stíhanie obvineného. V prípade preukázania viny zákon ukladá za tento zločin trest odňatia slobody na 25 rokov až doživotie," uviedla.



Podľa medializovaných informácií chlapec prišiel do školy, ktorú navštevoval, so sekerou.