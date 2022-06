ĎALŠÍ ÚTOK: Mladú ženu pri Liptovských Kľačanoch napadla medvedica

Liptovské Kľačany 2. júna (TASR) – Samica medveďa hnedého napadla na lesnej ceste za obcou Liptovské Kľačany v okrese Liptovský Mikuláš mladú ženu. K udalosti došlo ešte v utorok (31. 5.) okolo poludnia v lokalite, kde sa denne pohybujú turisti, športovci aj lesní robotníci. Žena utrpela pár drobných škrabancov. Pre TASR to vo štvrtok potvrdil starosta Liptovských Kľačian Ján Hollý, upozornil na to denník Sme.



Obyvateľka Liptovských Kľačian prechádzala lokalitou na bicykli spolu so svojím psom. Ako priblížil starosta, cesta spája Kľačiansku dolinu s Ľupčianskou. "Medvedica vyskočila spod cesty, mala tri medvieďatá. Keď ju žena uvidela, zoskočila z bicykla, ľahla si na zem a rukou si kryla hlavu. Medvedica ju obkročila, zadnou labou jej stúpila na predlaktie. Pes do medvedice skočil a zahnal ju," popísal Hollý. Dodal, že na pomoc žene prišli lesní robotníci. Podľa starostu mala traumu, no okrem drobných škrabancov neutrpela žiadne väčšie zranenia.



Medvedicu už spozoroval aj starosta, podľa jeho slov sa pohybuje v okolí obce a teritoriálne sa tam zdržiava. "Nechodí na odpadky. Nie sú tu krmoviská, senníky, kontajnery ani žiadne poľovnícke zariadenia slúžiace na prikrmovanie zveri," ubezpečil. Zdôraznil, že k udalosti došlo v oblasti, ktorá je vzdušnou čiarou dva kilometre od obce, kde ľudia chodia bežne.



Po napadnutí Hollý kontaktoval Zásahový tím pre medveďa hnedého. "Ani po dvoch dňoch tu nikto z tímu nebol. Volal som s nimi hneď po udalosti, no zatiaľ nikto neprišiel," povedal pre TASR. Ako dodal, obáva sa, že kontaktov s ľuďmi bude pribúdať.