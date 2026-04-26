Mladý cyklista si po páde na cyklochodníku poranil hlavu
Horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a transportovali terénnym vozidlom HZS do Terchovej.
Autor TASR
Terchová 26. apríla (TASR) - Horskí záchranári z Oblastného strediska Horskej záchrannej služby (HZS) Malá Fatra - Štefanová zasahovali v sobotu (25. 4.) podvečer na cyklochodníku medzi Mravečníkom a Terchovou, 23-ročný cyklista si po páde z bicykla poranil hlavu. Informovala o tom HZS na svojej webovej stránke.
„Mladík si pádom privodil poranenie hlavy, bol chvíľu v bezvedomí a udalosť si nepamätal. Horskí záchranári pacienta vyšetrili, ošetrili a transportovali terénnym vozidlom HZS do Terchovej, kde si ho do starostlivosti prevzala posádka zdravotných záchranárov,“ informovala HZS.
