VIDEO: MLADÝ DELIKVENT: Obvinili ho z lúpeže na železničnej stanici
Mladý muž dvojicu rovesníkov požiadal o cigaretu a jedno euro.
Autor TASR
Michalovce 6. mája (TASR) - Polícia obvinila 16-ročného Michalovčana zo zločinu lúpeže, ku ktorému došlo počas uplynulého víkendu na železničnej stanici v Michalovciach. Mladý muž dvojicu rovesníkov požiadal o cigaretu a jedno euro. Cigaretu dostal, peniaze nie a následne si všimol kapsičku ktorú mal jeden z poškodených prevesenú cez plece, a pokúsil sa mu ju strhnúť. TASR informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstvo PZ v Košiciach Jana Illésová.
Pri incidente sa druhý z mladíkov snažil zasiahnuť a pomôcť kamarátovi, obvinený ho udrel do tváre a z miesta ušiel aj s kapsičkou. Policajti pohotovostnej motorizovanej jednotky podozrivého v krátkom čase vypátrali. Vyšetrovateľ ho obvinil a zároveň spracoval podnet na podanie návrhu na jeho väzobné stíhanie. „V prípade dokázania viny mu hrozí odňatie slobody na tri až osem rokov, v prípade mladistvého sa tento trest znižuje na polovicu,“ dodala hovorkyňa.
